Benfica haalt de ‘nieuwe Edinson Cavani’ naar Lissabon

Benfica Lissabon kondigde vrijdag aan dat het voor 24 miljoen euro de Uruguayaan Darwin Nunez heeft overgenomen van de Spaanse tweedeklasser Almeria. De 21-jarige aanvaller wordt in de Portugese media omschreven als de nieuwe Edinson Cavani.

De spits ondertekende een contract voor vijf jaar bij de Portugese vicekampioen. Benfica, waar ook Rode Duivel Jan Vertonghen de verdediging komt versterken, liet optekenen dat er een clausule van 150 miljoen euro is opgenomen, indien hij de club zou verlaten binnen de contractperiode.

Afgelopen seizoen maakte de beloftevolle Uruguayaan 16 doelpunten in 30 wedstrijden in de Spaanse tweede divisie. De spits maakte ook zijn debuut bij de nationale ploeg van Uruguay in oktober 2019, met meteen ook een doelpunt tegen Peru.

De nieuwe trainer van Benfica, Jorge Jesus, had eerder in de maand augustus al laten weten dat ze ook Cavani zelf, einde contract bij PSG, naar Benfica willen lokken met een enorm salaris.