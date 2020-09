15 maanden gewacht, maar nu wel ambitie voor 10 jaar: wat Vivaldi van plan is en wie onze volgende premier wordt

Op een andere manier aan politiek doen. Dat moet volgens Egbert Lachaert het cement worden tussen de zeven partijen die de komende dagen en weken gaan onderhandelen voor de vorming van een nieuwe regering. Samen met Conner Rousseau (SP.A) is de Open VLD-voorzitter aangeduid tot preformateur. “Dit wordt een project voor tien jaar om het land weer op de sporen te zetten.”

“Na maanden van stilstand kunnen we weer hoop brengen in de politieke wereld.” Egbert Lachaert schuwde vrijdagmiddag de grote woorden niet. Maar kijk, 467 dagen na de verkiezingen is er eindelijk witte ...