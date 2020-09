Vertonghen verklaart overgang naar Benfica: “Ik had aanbiedingen uit België en Nederland”

Aanvoerder vanavond, in afwezigheid van Eden Hazard, is Jan Vertonghen. Die heeft er net een verhuis naar Benfica op zitten. “Ik had aanbiedingen uit België en Nederland. Uit Zuid-Europa ook. Maar ik heb een lijstje van wat voor mij belangrijk is: de kwaliteit van de spelersgroep, de ambitie in Europa én de competitie, de termijn van het contract. Die continuïteit die mijn carrière nu al had, wilde ik behouden. Dat plaatje klopte bij Benfica.”

Vertonghen is sinds het stoppen van Vincent Kompany de oudste speler in de kern. “Maar de rol van Vincent overnemen, is onmogelijk. Wat die allemaal deed. Ieder zijn karakter en daarin is Vincent niet te vervangen.”

Op het veld wordt Kompany wel vervangen, wellicht door Jason Denayer. “Jason is een geweldige verdediger met veel snelheid en nu ook ervaring op het allerhoogste niveau. De paar keer dat ik met hem speelde, liep dat zeer goed. Hij is een uitstekende verdediger, die op termijn heel belangrijk kan worden voor de ploeg.”