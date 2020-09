Anderlecht test ook Anthony Vanden Borre als centrale verdediger

Met een experimenteel elftal speelde Anderlecht 1-1 gelijk op Bayer Leverkusen. Paars-wit kwam snel op achterstand, maar de overbodige Dauda Mohamed maakte de achterstand goed. Dat betekent niet dat hij een nieuwe kans krijgt.

Positieve punten waren de 45 minuten die Bundu speelde nadat hij arriveerde met een conditionele achterstand. Hij kan debuteren tegen Cercle. In de zoektocht naar centrale verdedigers maakte Vranjes, die kapitein was, een goeie beurt. RSCA test elke kandidaat uit, ook Anthony Vanden Borre viel in in de as van de defensie. Toch is niet iedereen overtuigd dat VdB klaar raakt voor een officiële match. Trebel paste voor de match, na zijn knieoperatie van vorig jaar recupereert hij even bij kinesist Lieven Maesschalck.

BAYER LEVERKUSEN 1 - ANDERLECHT 1Anderlecht: Wellenreuther, Murillo, Vranjes (61’ Vanden Borre), Milic (78’ Mehssatou), Arnstadt, Kayembe, Vlap (70’ Leoni), Tau, Bundu (46’ Takidine), Dauda, Bakkali.Doelpunten: 6’ Palacios 1-0, 21’ Dauda (Bakkali) 1-1.