26 gemeenten in gevarenzone, maar voorlopig geen nieuwe maatregelen: “Pas code oranje wanneer probleem zich ín scholen stelt”

Ondanks de bezorgdheid van de Risk Assessment Group (RAG) over de coronabesmettingen in 26 gemeenten ziet het er niet naar uit dat er snel scholen naar code oranje zullen schakelen. Volgens de betrokken burgemeesters is dat nu niet aan de orde. Ook onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil pas leerlingen halftijds naar school sturen wanneer er zich een probleem stelt binnen de schoolmuren zelf.