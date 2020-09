Parket Brussel heeft hoogst opmerkelijke vraag voor politie: “Stel uw pv’s in het Nederlands op. Franse zaken krijgen vaak geen passend gevolg”

In een uitgelekte mail van de Brusselse spoorwegpolitie vraagt het parket van Brussel processen-verbaal over gauwdiefstallen zo veel mogelijk in het Nederlands op te stellen. “Want zaken in het Frans krijgen vaak geen passend gevolg.” Het parket bevestigt de mail en zegt dat het zo de achterstand op de Franstalige rechtbank wil ontwijken. Brusselse politiebronnen vinden dit zelfs een goede zaak: “Franstalige zaken worden te vaak en te snel geseponeerd of veel te mild bestraft.”

Op 12 augustus belde de Brusselse viceprocureur, de nummer twee, naar een commissaris van de spoorwegpolitie. Het gesprek ging over de vele gauwdiefstallen in de stations en op de trein. Na dat telefoontje stuurde de commissaris een mail naar het personeel. Dat ging zo: “De procureur is er zich van bewust dat in het Frans opgestelde pv’s niet altijd het passende gevolg krijgen. Hij vraagt ons, indien een verdachte geen van beide landstalen spreekt, deze te verhoren met een tolk die de verklaring van de verdachte in het Nederlands vertaalt, hierbij moet ook het pv zelf in het Nederlands opgesteld worden.” En in een laatste paragraaf: “De procureur legde me uit dat, indien het pv in het Nederlands is, men de verdachte onder aanhoudingsbevel kan plaatsen en dagvaarden, omdat er zo goed als altijd plaats is op de Nederlandstalige zittingen.”

De vraag doet bij veel Brusselse politiemensen de wenkbrauwen fronsen. “Sterk maar begrijpelijk. Wat bedoeld wordt met ‘passend gevolg’? Het is algemeen geweten dat Franstalige rechters veel milder zijn, daarom ook dat veel Nederlandstaligen zich liever in het Frans laten berechten. En eigenlijk is het ook geweten dat Franstalige zaken veel vaker en sneller geseponeerd worden dan Nederlandstalige. Tot grote frustratie van de politiemensen. En tot slot is het zo dat de behandeling van zelfs de simpelste Franse zaak makkelijk een half jaar op zich laat wachten, terwijl dat bij een simpele Vlaamse zaak maar twee maanden is. Dat is gewoon de Brusselse realiteit.”

Het parket erkent de vraag, maar wil er alleen over kwijt dat dit een gevolg is van de “flessenhals” op de Brusselse Franstalige rechtbank. “Deze procedure geldt ook alleen voor buitenlanders die geen van beide landstalen spreken. Een Franstalige Belg zal berecht worden in het Frans. Een Nederlandstalige in het Nederlands, dat is de regel.” Over het verschil in straffen of seponeringen zegt het parket dat het niet over cijfers beschikt.

‘Creatieve’ aanpak

Marc Duplessis,van politievakbond ACOD, vindt het ook maar een rare vraag. “Maar wat wil je? Justitie en de federale politie liggen in de touwen: ondergefinancierd, onderbemand, verouderd en sinds kort ook uitgespuwd. En dan kan ik er wel begrip voor opbrengen dat er ergens in dat muffe justitiegebouw toch nog iemand is die de gerechtelijke achterstand ‘creatief’ probeert aan te pakken. Een goede oplossing is het wellicht niet. Maar die procureur probeert tenminste.”

Veel zoden aan de dijk zal de vraag niet brengen. “Bij de Brusselse spoorwegpolitie werkt op de dienst interventie zo’n 150 man. Daarvan zijn er amper tien Nederlandstaligen. Ook daar zijn de taalverhoudingen behoorlijk scheefgetrokken. Die tien man gaan de achterstand niet oplossen hoor”, zegt een welingelichte bron.

Het kabinet van justitieminister Koen Geens (CD&V) reageert als volgt: “Geens nam al initiatieven om de werklast bij rechtbanken te verminderen. In maart 2019 zei hij al dat Justitie niet zonder een budgetinjectie kan. We juichen toe dat het Nederlandstalige gerecht het Franstalige wil helpen om de achterstand weg te werken.”