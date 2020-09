Maand na explosie met 191 doden: Beiroet hoopt levende onder puin te halen

Hulpverleners in de Libanese hoofdstad Beiroet hopen een maand na de gigantische explosie nog een levende vanonder het puin te halen. Chileense medewerkers detecteerden met hun machine wat lijkt op een kloppend mensenhart. Maar het mirakel blijft (voorlopig) uit.

Het was de reddingshond Flash die het mogelijke teken van leven had opgemerkt. Een speciale sensor kon daarop in het ingestorte gebouw een hartslag en achttien tot negentien ademhalingen per minuut meten. “Het is 80 procent accuraat, maar het kan ook een horloge zijn”, zeiden ze. Een van de reddingswerkers zei dat het uitzonderlijk is, maar best mogelijk was om zo lang te overleven onder het puin.

Vrijdagavond laat staakte het team zijn speurwerk zonder succes. Ze konden bevestigen noch ontkennen dat er een (levende) mens onder het puin ligt. “We hopen op een mirakel en we hebben een mirakel dat mensen bij elkaar brengt.” Die samenhorigheid bestaat uit de immense belangstelling: vijf miljoen Libanezen volgen de zoektocht live op tv en via websites.

Een maand geleden, op 4 augustus, werd Beiroet opgeschrikt door een enorme explosie in de haven. Daarbij kwamen 191 mensen om en raakten duizenden gewond. Er zijn nog steeds dertig vermisten.