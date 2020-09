Politie waarschuwt na het lekken van expliciete beelden van BV’s: “Naaktfoto’s verspreiden is strafbaar”

“Stop met het delen van andermans naaktfoto’s. Je helpt de daders, en dat is nooit OK!” Het was Vlaams Parlementslid Katia Segers (SP.A) die vrijdag de kat de bel aanbond. Al enkele dagen circuleren op sociale media expliciete naaktfoto’s en -video’s van enkele BV’s. Minstens een van hen probeert met behulp van een advocaat de verdere verspreiding te verhinderen. Het delen is ook strafbaar, benadrukken advocaten.