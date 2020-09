Klantengegevens in horeca nog geen enkele keer opgevraagd: “Geen clusters”

De klantengegevens die cafés en restaurants sinds 25 juli verplicht bijhouden, zijn nog geen enkele keer door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid opgevraagd. Dat bericht Het Belang van Limburg vrijdag. “Er blijken nauwelijks of geen clusters van besmettingen terug te brengen tot de horeca”, luidt het.

Wie op café of restaurant gaat, moet nu al bijna zes weken verplicht zijn gegevens achterlaten. De maatregel kwam er in de strijd tegen het coronavirus, zodat klanten bij een uitbraak snel zouden kunnen worden gecontacteerd. De klantenlijsten moeten twee weken worden bijgehouden door de zaakvoerders.

Tot nu toe heeft nog geen enkel Vlaams café of restaurant de vraag gekregen om klantengegevens te delen met de artsen en verpleegkundigen van het Agentschap Zorg en Gezondheid in het kader van het bron- en clusteronderzoek. “Niet omdat het niet kan, maar wel omdat er voorlopig nog geen enkele cluster van besmettingen tot de horeca kon worden teruggebracht”, zegt woordvoerster Ria Vandenreyt.

Regels goed gevolgd

Er kwamen via het bron- en clusteronderzoek wel al meldingen binnen van mogelijk besmette horecamedewerkers of klanten in onder meer Waregem, Gent, Zulte en Middelkerke. Maar omdat er geen risico was voor andere klanten of medewerkers, gaven die meldingen geen aanleiding tot verdere maatregelen.

“Als na onderzoek blijkt dat er geen risicocontacten waren, gaan we ook geen lijsten opvragen”, zegt Vandenreyt. “We hebben van in het begin gehamerd op het belang van privacy.”

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid toont dit aan dat de coronaregels in de horeca goed worden opgevolgd.