Operatie Nachtwacht van start gegaan in Antwerpen: vanaf nu elke dag minstens 50 politiemensen in “gevoelige wijken”

Antwerpen - De Antwerpse politie is vrijdagavond van start gegaan met Operatie Nachtwacht. Die veelbesproken veiligheidsactie van burgemeester Bart De Wever (N-VA) en korpschef Serge Muyters moet het drugsgerelateerd geweld in bepaalde “gevoelige wijken” aan banden leggen.

Elke dag zullen er de komende periode meer dan vijftig politiemensen deelnemen aan wat burgemeester De Wever “de grootste veiligheidsoperatie in Antwerpen sinds twintig jaar” noemt.

Vrijdagavond ging de actie officieel van start: na een briefing trokken vanaf 23 uur patrouilles in combi’s, op motors en in anonieme wagens de straten van Deurne, Borgerhout en Antwerpen-Noord in. De actie komt er nadat zich in Deurne-Noord recent verschillende beschietingen en granaataanslagen in korte tijd voordeden.

Wie zich ’s nachts op straat begeeft, kan tegengehouden en gecontroleerd worden. Bepaalde straten kunnen worden afgesloten. Ook de BearCat, een gepantserd militair voertuig, wordt van stal gehaald.

Volgens de politie gaat het om een operatie op langere termijn die voorlopig geen specifieke einddatum heeft. Burgemeester De Wever wil op die manier “maximaal zijn verantwoordelijkheid nemen”. Het gerechtelijk onderzoek naar de verschillende geweldsdelicten in het drugsmilieu wordt immers gevoerd door de federale gerechtelijke politie en niet de lokale politie.

