Bolivia dient klacht in tegen ex-president Morales bij Internationaal Strafhof

Het Boliviaanse openbaar ministerie heeft oud-president Evo Morales beschuldigd van misdaden tegen de mensheid voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Morales riep zijn aanhangers in augustus op om wegen te blokkeren, waardoor het transport van voedsel, medische zuurstof en artsen gehinderd werd, zegt het openbaar ministerie vrijdag.

De aanhangers van Morales protesteerden tegen het uitstel van de verkiezingen vanwege de coronapandemie. Volgens het openbaar ministerie eisten de blokkades zeker veertig levens. Er moet daarom een onderzoek komen, klinkt het in een persbericht.

Morales, die dertien jaar lang president was, leeft in ballingschap. Nadat hij in oktober 2019 een nieuwe verkiezingsoverwinning had geclaimd, werd hij beschuldigd van fraude en barstte er gewelddadig protest uit. Morales vertrok eerst naar Mexico, nadien naar Argentinië.

Sinds november is Jeanine Anez interimpresident van het land. Nieuwe verkiezingen staan op 18 oktober gepland. In Bolivia wordt Morales beschuldigd van terrorisme.