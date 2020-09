Maggie De Block waarschuwt: “Ook Kerst en Nieuw zullen we niet kunnen vieren zoals anders”

België zal vermoedelijk in maart 1,4 miljoen dosissen van een vaccin tegen het coronavirus krijgen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in De Morgen. Dat betekent wel dat de eindejaarsfeesten niet zoals gewoonlijk kunnen doorgaan. “Ook Kerst en Nieuw zullen we niet kunnen vieren zoals anders”, klinkt het.

Het farmabedrijf AstraZeneca zou tegen maart een eerste levering van 1,4 miljoen dosissen van een corona-vaccin leveren. Maar op de vraag of dat betekent dat het leven vanaf dan meteen weer zijn gewone gangetje zal gaan, antwoordt De Block met een forse ontkenning en een waarschuwing. “We mogen geen valse verwachtingen scheppen. Elk virus kan muteren, waardoor het vaccin niet meer werkt. Je moet ook een vaccinatiegraad hebben van 70 procent bij de bevolking. De hele bevolking een spuitje geven, dat zal snel een jaar of anderhalf jaar duren. Vanaf maart zal het dus niet ineens ‘vrijheid, blijheid’ zijn.”

Ook de feestdagen zullen dit jaar niet gevierd kunnen worden zoals dat traditioneel gebeurt. “Ook Kerst en Nieuw zullen we niet kunnen vieren zoals anders”, aldus De Block. “In mijn familie vragen we ons nu al af hoe we het zullen organiseren. Mijn moeder wordt volgende week tachtig, en ze heeft nu een achterkleinkind. Die vier generaties samen, dat is een gevaarlijke combinatie. Er zijn zoveel intense familiemomenten die we nu allemaal moeten missen en die er zwaar inhakken. Vandaar dat we ook vrij snel beslist hebben om de begrafenissen weer te laten doorgaan. Daar ga je toch niet de polonaise dansen?”