Het conflict dat tot Operatie Nachtwacht leidde: de mislukte ontvoering van ‘De Algerijn’

Antwerpen -

Het oplaaiende geweld in het Antwerpse drugsmilieu draait om Mohamed C., alias ‘De Algerijn’. Onbekenden probeerden De Algerijn eind juni te ontvoeren, omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor het verdwijnen van een grote partij cocaïne. Met de recente golf van aanslagen in Deurne en Borgerhout neemt Mohamed C. volgens verschillende bronnen wraak voor de mislukte ontvoering.