CD&V-voorzitter Joachim Coens staat op de rem: “Van geen enkele partij is dit een onvoorwaardelijke ‘ja’”

Dat zeven politieke partijen vrijdag beslist hebben om een federale regering te proberen vormen, wil nog niet zeggen dat die regering er automatisch komt. “Dit is voor niemand een onvoorwaardelijke ‘ja’“, zei CD&V-voorzitter Joachim Coens zaterdag op Radio 1.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en zijn SP.A-collega Conner Rousseau werden vrijdag aangesteld als preformateurs. Zij gaan met liberalen, socialisten, groenen en CD&V onderhandelingen opstarten voor de vorming van een nieuwe regering. CHD is er niet bij.

Maar die doorbraak, zoals Lachaert het vrijdag omschreef, betekent niet dat er nu ook automatisch een regering met die zeven partijen komt, zegt CD&V-voorzitter Coens. “Dit is voor niemand een onvoorwaardelijke ‘ja’”, klonk het. Het is nu aan de preformateurs om een nota op te stellen waarin de betrokken partijen zich moeten herkennen. “Zo gaat dat altijd”, aldus Coens. “Wij moeten zien dat we herkenbaar zijn, dat we de zaken terugvinden die er voor ons toe doen.”

Volgens Coens maakt de beslissing van CDH om niet mee te doen CD&V “meer nodig”, want anders komen de zes paars-groene partijen niet aan de vereiste meerderheid van 75+1 zetels. Coens nuanceert zo dat zijn partij mathematisch overbodig is. “Als we trouwens niet in families maar in partijen denken, dan zijn wel meer partijen niet nodig.”

Coens bestrijdt ook het idee dat de nieuwe regering een nieuwe paars-groene regering wordt mét CD&V. “Als we niet meedoen wordt het inderdaad paars-groen. Maar als we wel meedoen, is het een totaal ander beleid. We zijn een partij die gemaakt is om een synthese te maken tussen het sociale, het economische en het duurzame.” Hij liet uitschijnen dat CD&V net in het verhaal van de preformateurs Lachaert (Open VLD) en Rousseau (PS) zou meestappen om paars-groen onmogelijk te maken.

Staatshervorming

Coens onderstreepte ook dat de nieuwe regering een staatshervorming zal voorbereiden. Die staatshervorming moet voor meer efficiëntie en homogene bevoegdheidspakketten zorgen. Verantwoordelijkheden terug naar het Belgisch niveau halen (herfederaliseren) ziet hij niet meteen zitten, tenzij om het federale niveau een duidelijkere coördinerende rol te geven. Opvallend: hij nodigt daarbij de toekomstige oppositiepartij N-VA expliciet uit om de komende staatshervorming mee voor te bereiden.

Volgende week zou er een formateur moeten zijn, vindt Coens. “Het gesprek over wie dat moet worden, moet nog beginnen.” Een formateur (en de latere premier) uit CD&V-kringen? Coens zegt niet neen, maar wil vooral dat zijn partij herkenbaar is in de nieuwe regering.