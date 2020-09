IN BEELD. Afwerking nieuwe tribune Antwerp FC zit in de laatste rechte lijn

De bouwwerken aan de nieuwe tribune 4 van het Bosuilstadion naderen de eindmeet. Voetbalclub Antwerp FC maakte een videofilmpje om duidelijk te maken dat de ruwbouw al grotendeels klaar is en de afwerking is begonnen. “We hopen tegen de eerste Europese wedstrijden in oktober klaar te zijn”, zegt woordvoerder Dimitri Huygen.