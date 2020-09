Nations League-wedstrijd tussen Tsjechië en Schotland vindt maandag niet plaats wegens coronavirus

De Nations League-wedstrijd van komende maandag tussen Tsjechië en Schotland zal vanwege het coronavirus niet plaatsvinden. Het besluit is genomen nadat het land vrijdag Slovakije met 3-1 had verslagen in de eerste wedstrijd die Tsjechië speelde in de Nations League.

“Het nationale team zal maandag niet tegen Schotland spelen vanwege de beslissing van de bestuurders en de huidige situatie met de Covid-19”, zei de Tsjechische bond in een verklaring op Twitter. “Het nationale team beëindigt de huidige voorbereidingen met onmiddellijke ingang direct na de overwinning tegen Slovakije.”

West Ham United-middenvelder Tomas Soucek en AS Roma-aanvaller Patrik Schick misten de wedstrijd in Slovakije omdat ze in quarantaine zaten, nadat ze in contact waren gekomen met een andere medewerker van het nationale team die besmet bleek met het coronavirus.

De Schotse bond zei op Twitter op de hoogte te zijn van het Tsjechische besluit, maar voegde toe dat het geen officiële kennisgeving had ontvangen en de UEFA om opheldering zou vragen.