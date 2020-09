“Losers” en “suckers”: president Trump onder vuur voor beledigen van dode Amerikaanse soldaten

President Donald Trump ligt onder vuur in de Amerikaanse publieke opinie voor enkele uitspraken die hij gedaan zou hebben over Amerikaanse militairen die hun leven gaven voor hun land: Trump zou hen “losers” en “suckers” genoemd hebben. Het Witte Huis ontkent de aantijgingen, maar Joe Biden probeert intussen wel garen te spinnen bij de heisa.

Volgens vier getuigen van ‘The Atlantic’ zou Trump een gepland bezoek aan een Amerikaans oorlogskerkhof in het Franse Aisne-Marne tijdens een staatsbezoek aan Frankrijk in november 2018 overgeslagen hebben. “Waarom zou ik daarnaartoe gaan? Daar liggen alleen losers”, zou Trump gezegd hebben over Amerikaanse mariniers die om het leven kwamen bij de verdediging van Parijs aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Volgens verschillende anonieme bronnen van ‘The Atlantic’ zou Trump de dode Amerikanen ook omschreven hebben als ‘suckers’.

De Amerikaanse president zou het bezoek daarop hebben afgeblazen, ook al omdat hij naar eigen zeggen niet wilde dat “zijn haar in de war zou raken door de regen”. In 2018 liet Trump via Twitter weten dat het bezoek niet kon doorgaan omdat zijn helikopter door het slechte weer niet kon opstijgen, en dat een bezoek met de wagen niet mocht van de Secret Service.

Trump zou zich volgens ‘The Atlantic’ tijdens datzelfde bezoek ook luidop hebben afgevraagd waarom de Verenigde Staten aan de zijde van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk had gevochten in de Eerste Wereldoorlog, en gevraagd hebben “Wie waren de goeien in die oorlog?”

Het Amerikaanse oorlogskerkhof in het Franse Aisne-Marne. Foto: afp

McCain en Kelly

In hetzelfde artikel wordt ook beschreven hoe Trump voormalig Republikeins senator en presidentskandidaat John McCain een “loser” noemde. McCain werd als gevechtspiloot neergeschoten tijdens de Vietnamoorlog, en bracht vijf jaar door in krijgsgevangenschap. In het verleden had Trump in het openbaar al gezegd dat hij “niet van mensen houdt die zich laten gevangennemen”.

Tenslotte zou Trump ook zwaar uit de bocht zijn gegaan, toen hij zich in 2017 tijdens een bezoek aan de nationale militaire begraafplaats Arlington in het bijzijn van zijn toenmalige minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly afvroeg waarom diens zoon, die in 2010 om het leven kwam in Afghanistan, zijn leven had gegeven voor zijn land. “Ik snap het niet. Wat had hij daarbij te winnen?”, zou Trump gezegd hebben.

“Het idee dat iemand iets doet voor een ander komt bij hem zelfs niet op”

Kelly werd door ‘The Atlantic’ gevraagd naar een reactie, maar doet er voorlopig het zwijgen toe. Volgens bronnen die dicht bij de voormalige generaal staan, geloofde hij eerst dat Trump een – weliswaar foutief geformuleerde – poging deed om de opoffering van Amerikaanse soldaten in de verf te zetten, en realiseerde hij zich pas later “dat Trump levenskeuzes zonder persoonlijk gewin gewoon niet kan voorstellen”.

“Het idee dat iemand iets doet voor een ander komt bij hem zelfs niet op”, aldus een vriend van Kelly. “Hij denkt dat iedereen die iets doet zonder direct persoonlijk gewin een idioot is. Er valt geen geld te verdienen met het dienen van je land. Trump kan zich andermans pijn ook niet voorstellen. Daarom zeg je zoiets tegen de vader van een dode soldaat op Memorial Day (Amerikaanse feestdag ter ere van gesneuvelde soldaten, nvdr.) op het kerkhof waar die begraven ligt.”

“Fake news”

Het Witte Huis ontkent de aantijgingen ten stelligste. De kwestie ligt extra gevoelig omdat Trump zich opwerpt als een president die vierkant achter het leger staat. Het Witte Huis doet dan ook verwoede pogingen om de geest weer in de fles te krijgen. Een hoge functionaris zei aan ‘The Washington Post’ dat snel wordt opgetreden om te voorkomen dat de rel “een grote kwestie wordt”, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november.

Zo verklaarden meerdere topfunctionarissen van de regering-Trump dat ze zich “niet herkennen” in het artikel. En naaste medewerkers van Trump zeggen dat de president “al jaren laat zien dat het welzijn van militairen wel degelijk belangrijk voor hem is”. De woordvoerster van het Witte Huis noemde het artikel bovendien “propaganda” waarin “vier laffe anonieme bronnen die waarschijnlijk niet eens bestaan” worden opgevoerd.

Ook Trump zelf houdt vol dat het bericht niet klopt. “Het is een totale leugen. Het is fake news”, aldus de president. “Ik zou op alles willen zweren dat het fout is. Het is een hoax. Net als Rusland, Rusland, Rusland.”

I was never a big fan of John McCain, disagreed with him on many things including ridiculous endless wars and the lack of success he had in dealing with the VA and our great Vets, but the lowering of our Nations American Flags, and the first class funeral he was given by our.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020

....John a loser and swear on whatever, or whoever, I was asked to swear on, that I never called our great fallen soldiers anything other than HEROES. This is more made up Fake News given by disgusting & jealous failures in a disgraceful attempt to influence the 2020 Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020

Koren op de molen

Maar voor Joe Biden, de tegenstander van Trump bij de komende presidentsverkiezingen, is dit natuurlijk koren op de molen. “Als het waar is wat The Atlantic schrijft, dan is dat degoutant en on-Amerikaans”, aldus Biden. “En het bevestigt wat de meesten onder ons geloven: dat Donald Trump niet geschikt is voor de job van president en om opperbevelhebber van het leger te zijn.” Biden zei ook dat zijn overleden zoon, die in Irak vocht, “geen sukkel” was.

Het Amerikaanse nieuwsagentschap AP laat intussen weten dat het grote delen van het verhaal in ‘The Atlantic’ onafhankelijk heeft bevestigd, en ook de traditioneel rechtse nieuwszender Fox News voert bronnen op die delen van het verhaal bevestigen.

Antiracisme-opleidingen afgeschaft

Wellicht om de focus van dat verhaal af te wenden, heeft Trump intussen de Amerikaanse overheidsagentschappen opgedragen om de antiracisme-opleidingen die ze aan hun ambtenaren geven af te schaffen.

Volgens het Witte Huis bestaan er namelijk verhalen over ambtenaren “die opleidingen moeten volgen waar hen gezegd wordt dat “nagenoeg alle witte mensen aan racisme bijdragen”, of waar hen gevraagd wordt te zeggen dat ze “voordeel halen uit racisme”. En: “In sommige gevallen zou tijdens deze opleidingen beweerd worden dat racisme ingebed zit in het geloof dat Amerika het land van opportuniteiten is, of in het geloof dat de meest bekwame persoon een job moet krijgen”.

De agentschappen mogen daarom geen overheidsgeld meer gebruiken “om deze verdelende, on-Amerikaanse propaganda opleidingen te financieren”, zo besliste Trump.