In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn 217 mensen gewond geraakt in de explosie van een gasfles, die door een vrachtwagen werd vervoerd in het westen van Iran. Dat meldt het Iraanse agentschap Irna.

Er zouden 106 gewonden in het ziekenhuis opgenomen zijn, de rest kreeg mocht na verzorging naar huis. Bij het ongeval viel geen enkele dode. De ontploffing gebeurde in een dorp in de provincie Ilam. Volgens Irna is de explosie te wijten aan nalatigheid van de chauffeur.