Antwerpse middenveldorganisaties bezorgd over Operatie Nachtwacht: “Jongeren vrezen geviseerd te worden”

Antwerpen - Het Antwerps Platform Sociale MiddenveldOrganisaties vreest dat de Operatie Nachtwacht het drugsgeweld in Antwerpen mogelijk enkel zal verschuiven of zelfs verder zal doen escaleren. De organisaties pleiten als alternatief voor meer gemeenschapsgerichte politie, die de wijken goed kennen en dicht bij de burgers staan.

Na de eerste nacht van Operatie Nachtwacht, met extra patrouilles en identiteitscontroles in de districten Deurne en Borgerhout, trekt de vereniging van meer dan vijftig sociale organisaties, samen met J100, smart on drugs, Uit de Marge en KifKif, aan de alarmbel. “Er is een druggerelateerd probleem en dit probleem moet aangepakt worden”, zeggen de organisaties in een persbericht. “Buurtbewoners geven aan dat ze bang zijn voor geweld. De vraag is echter of deze aanpak de enige en de juiste aanpak is. Zal deze aanpak het druggerelateerd geweld in de stad verminderen?”

Er wordt gevreesd voor een verschuiving en zelfs verdere escalatie van het geweld. Volgens APSMO zijn er andere benaderingen mogelijk die meer kans op succes inhouden. Daarbij moeten bewoners en middenveldorganisaties actief betrokken worden, want dat is volgens de organisaties niet het geval bij Operatie Nachtwacht.

“Meer gemeenschapsgerichte politie”

“We zien een aantal concrete pistes en voorstellen waarover we graag verder in dialoog gaan met de burgemeester. We pleiten voor meer gemeenschapsgerichte politie, die de wijken goed kent en dichtbij burgers staat. Het gaat over het werken aan een constructieve relatie tussen eerstelijnswerkers en politieagenten, zodat ieder zijn rol en opdracht kan uitvoeren.”

De organisaties waarschuwen ten slotte voor toenemend etnisch profileren door de politie. “Jongeren geven aan angst te hebben om geviseerd te worden. De opvolging van Covid-19-maatregelen in de wijken leidde tot een groeiend spanningsveld tussen politie en jongeren. Jongeren denken het mikpunt te worden van systematische controles in plaats van degenen waar het binnen deze operatie om draait.”