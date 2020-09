Langs de Westkapellestraat in Knokke-Heist gebeurde vannacht een spectaculair ongeval. Een wagen knalde er door de gevel van een woning. De bestuurder raakte niet gewond, maar legde wel een positieve ademtest af. “We hebben veel geluk gehad”, zegt bewoner Omer Bulcke (80).

Een BMW knalde vrijdagnacht even voor 2 uur door de gevel van een woning langs de Westkapellestraat in Knokke-Heist. Hoe dat precies kon gebeuren is niet helemaal duidelijk. Ook bij de politie stelt men ...