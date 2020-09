Ex-vedette Manchester City en Beveren mag niet meedoen aan benefietwedstrijd na gore praat in chatgroep

Yaya Touré (37) mag niet meedoen aan Soccer Aid, een jaarlijks weerkerende benefietwedstrijd ten voordele van Unicef. Touré beweerde in een speciaal opgerichte Whatsapp-groep dat hij makkelijk 19 prostituees het spelershotel kon binnenkrijgen en postte ook nog een pornofragment. De Ivoriaan werd vriendelijk verzocht op te hoepelen.

De voormalige middenvelder van Manchester City begon zijn Europese carrière destijds bij… Beveren. Touré, getrouwd en vader van drie kinderen, zou een schitterende carrière uitbouwen met passages bij Barcelona maar vooral Manchester City. Momenteel komt Touré uit voor het Chinese Qingdao Huanghai. Door corona kon hij nog niet naar China afreizen en was er dus tijd om deel te nemen aan Soccer Aid. In deze benefietwedstrijd ten voordele van Unicef neemt een Engelse selectie het op tegen een wereldselectie.

Touré in actie voor Man City. Foto: AFP

In de aanloop naar de wedstrijd begon Touré in een speciaal opgerichte whatsapp-groep op te scheppen. Hij zou probleem negentien prostituees het hotel binnenloodsen en gooide er ook nog een pornofragment achteraan. Meerdere van zijn gelegenheids-ploegmaats, waaronder meerdere vrowuen, reageerden geschokt en deden hun beklag bij de organiserende instanties, Unicef en tv-zender ITV. Touré putte zich nog uit in excuses maar kreeg toch het vriendelijke verzoek de groep en het spelershotel te verlaten. “We hebben de zaak besproken met de betrokken persoon en hij heeft besloten niet langer deel te nemen aan het event”, aldus een woordvoerder van Soccer Aid. “Het gedrag dat hij omschreef als een inschattingsfout strookt niet met de waarden van het event en onze doelstellingen. Hij heeft dan ook de terechte beslissing genomen het evenement te verlaten.”