Opnieuw tientallen arrestaties bij protesten in Wit-Rusland

Bij protesten in Wit-Rusland tegen de omstreden staatsleider Aleksander Loekasjenko zijn volgens de autoriteiten opnieuw meer dan 40 manifestanten opgepakt. De arrestaties gebeurden vrijdag, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken in Minsk. Ongeveer de helft van de opgepakte manifestanten zal een straf krijgen, klinkt het.

Ook de mensenrechtenorganisatie Vesna bevestigde talrijke arrestaties in Minsk. De ordediensten pakten de mensen op bij spontane en vreedzame acties, klinkt het. Aan een universiteit zouden manifestanten op een brutale manier zijn opgepakt.

In Wit-Rusland wordt sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus massaal gedemonstreerd nadat president Loekasjenko claimde te hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is. De autoritaire Loekasjenko regeert de voormalige Sovjetrepubliek al 26 jaar.

De afgelopen dagen sloten vooral studenten zich aan bij de protesten, nu het nieuwe academiejaar startte. Het ministerie van Onderwijs kondigde intussen aan de controles op de universiteiten op te voeren. De oppositie riep op tot grote manifestaties zondag.