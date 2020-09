Neergeschoten Jacob Blake pleit onschuldig vanuit ziekenhuisbed

De Amerikaanse Jacob Blake is vanuit zijn ziekenhuisbed, via een videoverbinding voor de rechter verschenen. De 29-jarige man werd op 23 augustus zeven keer in de rug geschoten door de politie - maar moest voorkomen voor klachten die zijn ex-vriendin enkele maanden geleden heeft ingediend. Omdat hij verlamd raakte vanaf zijn middel, ging de zitting door via Zoom.

Op vrijdag 4 september verscheen Blake voor de rechter. Het was de eerste keer dat Blake in het openbaar te zien was sinds het voorval in Kenosha. Toen werd de politie opgeroepen door een vrouw omdat er een man aanwezig was op haar terrein. Blake keerde terug naar zijn auto en werd zeven keer in de rug geschoten door een agent. Blake zou een mes in de auto hebben liggen. Hij raakte zwaargewond en verlamd.

Blake werd aangeklaagd door zijn ex-vriendin - en tevens moeder van zijn kinderen - voor huisvredebreuk, aanranding en ordeverstoring. Hij zou in mei bij haar zijn ingebroken en haar vervolgens hebben aangerand. Niet veel later vluchtte hij met haar auto en bankkaart in zijn bezit. Het proces zal in november van start gaan.

