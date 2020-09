Italiaans bondscoach dropt verkeerde speler in basiselftal: “Ik had mijn bril niet op”

Italië is de nieuwe campagne van de Nations League begonnen met een gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Bondscoach Roberto Mancini erkende achteraf een fout te hebben begaan. Hij had niet gezien dat er een verkeerde speler in de basis stond. “Ik had mijn bril niet op”, reageerde Mancini achteraf.

Bij het invullen van het wedstrijdblad liep het fout. Tot verbazing van de aanwezige journalisten stond Francesco Acerbi in de basis en niet Giorgio Chiellini, zoals iedereen verwachtte. En zoals de bondscoach het ook zinnens was. Maar een overijverige afgevaardigde had Acerbi in de basis gezet en Chiellini op de bank. Mancini controleerde zelf nog wel vluchtig het wedstrijdblad maar zag de fout evenmin. “Ik ga in de fout”, erkende Mancini. “Ik kreeg de opstelling te zien, had mijn bril niet op en zei dat het prima was. Helaas had ik niet gezien dat Acerbi in de basis stond en niet Chiellini.“

De Italiaanse bond probeerde nog de opstelling aan te passen, maar kreeg van de UEFA te horen dat zoiets alleen kon als Acerbi met een blessure op de tribune plaats zou nemen.

Mancini tilde niet te zwaar aan het voorval. “Het was het plan om Acerbi de ene en Chielline de andere wedstrijd te laten spelen. Giorgio had aangegeven dat hij vandaag wilde spelen. Tja, we zullen nu moeten ruilen. Hij zal dus maandag tegen Nederland spelen. Het is niet dat we een doelman hebben gekozen waar een verdediger had moeten staan. Was het een fout? Ja maar veel verschil heeft het niet gemaakt.”

Nederland won in de andere poulewedstrijd met 1-0 van Polen.