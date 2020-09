Trump noemt gesneuvelde soldaten “losers” en “suckers”: “Joe Biden zit nu ongetwijfeld te grinniken in zijn kelder”

“Losers” en “suckers”. Zo zou president Donald Trump gesneuvelde Amerikaanse soldaten genoemd hebben tijdens een staatsbezoek aan Frankrijk. Heiligschennis in de VS, waar militairen met bijna religieuze eerbied behandeld worden. Wat betekent dit voor zijn kansen op een herverkiezing in november? We vroegen het aan Amerikakenner en Trump-biograaf Charles Groenhuijsen.