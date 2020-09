Hoop op ‘wonder van Beiroet’ vervliegt: zoekactie naar overlevende levert niets op

In Libanon vervliegt de hoop dat een maand na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet nog iemand levend onder het puin ligt in de buurt Gemmayzeh. Geavanceerde apparatuur detecteerde daar afgelopen week een teken van leven, maar een zoekactie leverde niets op.

Reddingswerkers zoeken al dagen in de restanten van het ingestorte pand in hoofdstad Beiroet. Daar reageerde woensdagnacht een speurhond van een Chileens zoekteam. Een sensor leek vervolgens ook een hartslag waar te nemen onder het puin.

Foto: AP

Van veel optimisme is inmiddels geen sprake meer. Een Chileense expert schatte de kans dat nog iemand levend uit het puin ligt, op 2 procent. Ook Libanese functionarissen benadrukken dat er maar weinig hoop is.

Toch spreekt de zoekactie tot de verbeelding in het land, dat naast de ramp met ruim 190 doden ook worstelt met de corona-epidemie en een zware economische crisis. “Ik besefte niet dat ik zo hard een wonder nodig had”, zegt de 32-jarige filmmaker Selim Mourad. “Alstublieft God, geef Beiroet het wonder dat het verdient.”