Ongeneeslijk zieke Fransman wil zijn dood uitzenden, maar Facebook blokkeert livestream

Facebook blokkeert de livestream van een ongeneeslijk zieke Fransman die live beelden van zijn dood wil uitzenden. De man, die weigert nog te eten, te drinken en medicijnen te nemen, besloot daartoe nadat president Emmanuel Macron zijn euthanasieverzoek had afgewezen. Frankrijk heeft geen wettelijke mogelijkheid tot vrijwillige levensbeëindiging bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

“Ik heb mijn laatste maal genuttigd... Ik drink nog een keer op jullie gezondheid. De weg naar de verlossing begint, en geloof me, ik ben gelukkig”, zei Alain Cocq (57) vrijdag in een video vanuit zijn ziekbed in de Oost-Franse stad Dijon. Cocq lijdt al 34 jaar aan een degeneratieve aandoening. “Ik heb een besluit genomen en ik heb er vrede mee.”

De Fransman kan echter niet livestreamen bij Facebook, zoals hij van plan was. “Onze regels staan het tonen van zelfmoordpogingen niet toe”, legde een woordvoerder uit. Hij toonde wel begrip voor de wens van Cocq “om aandacht te vragen voor dit complexe vraagstuk”.

Foto: AFP

Teleurgesteld

Cocq reageerde teleurgesteld. “Het is nu aan jullie”, zei hij tegen aanhangers. De zieke Fransman deelde het Franse adres van Facebook. “Zo kunnen jullie ze laten weten wat jullie vinden van de wijze waarop ze de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen.”

Cocq had president Macron geschreven met het verzoek om een verdoving te krijgen en in vrede te sterven, maar de president schreef hem terug dat dit wettelijk niet is toegestaan in Frankrijk. Hoewel Nederland en Frankrijks buurlanden België en Zwitserland een wettelijke mogelijkheid tot euthanasie kennen, is die er, mede onder druk van de katholieke kerk, nog niet in Frankrijk.

“Omdat ik niet boven de wet sta, kan ik niet aan uw verzoek voldoen”, schreef Macron in zijn reactie op de brief van Cocq, die hij op zijn Facebookpagina zette. “Uw wens is om actieve hulp te krijgen om te sterven, hetgeen momenteel niet is toegestaan in ons land.” De president had ook een handgeschreven briefje meegestuurd. “Met al mijn persoonlijke steun en oprechte respect”, stond daarop.

Foto: AFP

Palliatieve sedatie

Onder een wet uit 2016 is in Frankrijk alleen palliatieve sedatie toegestaan, waarbij een stervende in slaap wordt gebracht en pijnstilling krijgt. Cocq heeft opgeroepen tot een aanpassing van de wet zodat ook in gevallen als het zijne hulp bij het sterven mogelijk wordt. Cocq lag tot vrijdag aan de sondevoeding en heeft een stoma. Door zijn ziekte lijdt hij aan hersenaneurysma’s en moet hij medicijnen nemen tegen stuiptrekkingen. Hij zegt onophoudelijk pijn te lijden.

Wie in België vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.