Spaanse doelman Sergio Rico blijft dan toch bij PSG, dat zes miljoen euro betaalt aan Sevilla

Doelman Sergio Rico nam vorige maand na de verloren finale van de Champions League tegen Bayern München (0-1) afscheid van Paris Saint-Germain, maar de Spanjaard keert nu op zijn stappen terug. De Franse kampioen heeft Rico overgenomen van Sevilla. Afgelopen seizoen speelde de keeper, die nu in Parijs tot 2024 onder contract ligt, op huurbasis voor PSG.

De pas 27-jarige Spanjaard fungeerde bij de Franse kampioen als reservekeeper achter Keylor Navas. Rico speelde twee wedstrijden in de Franse competitie en drie in de Champions League. Hij kwam de geblesseerd uitgevallen Navas vervangen tijdens de kwartfinale van de Champions League tegen Atalanta (2-1) en stond ook onder de lat in de halve finale tegen RB Leipzig (3-0).

In de eindstrijd tegen Bayern München zat Rico weer op de bank, omdat de Costa Ricaanse nummer 1 van PSG was hersteld. Bij de Parijzenaars keerde ondertussen ook Alphonse Areloa terug na een uitleenbeurt aan Real Madrid.

Rico won in 2015 en 2016 met Sevilla de Europa League.