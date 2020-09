Technici zetten machine weer aan terwijl collega er nog in zit: 61-jarige man overleeft arbeidsongeval niet

Harelbeke / Kortrijk - Zaterdagmorgen gebeurde er een dodelijk ongeval in een bedrijf in Harelbeke. Een man overleed toch technici een machine in werking stelden, waar hij ingeklommen was om een defect op te lossen. Het arbeidsauditoraat is een ongeval gestart.

De feiten deden zich zaterdagmorgen vroeg voor in het bedrijf Cantillana in de Kanaalstraat 5-6 in Harelbeke. Het slachtoffer (61) stelde een defect aan een machine vast, waarbij de hulp van twee techniekers werd ingeroepen. De man had ondertussen de machine betreden.

De opgeroepen techniekers waren niet op de hoogte van het feit dat hun collega in de machine geklommen was, en zetten het gevaarte weer in werking. De man – die 20 jaar in dienst was van de onderneming - is ter plekke overleden.

De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. De machine werd onder beslag gesteld. Het Arbeidsauditoraat heeft een technisch deskundige aangesteld. Ook komt de dienst Toezicht Welzijn op het Werk ter plekke, om na te gaan of de reglementering inzake welzijn op het werk werd gerespecteerd.

Cantillana is een producent van bouwmaterialen.