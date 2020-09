Enige overlevende kind (11) van Duits gezinsdrama stuurde naar klasgenoten: “Ik kom niet meer terug: al mijn broers en zusjes zijn dood”

Twee dagen na het gezinsdrama in het Duitse Solingen, zijn sms-berichten van het enige overlevende kind uit het gezin van zes uitgelekt in de Duitse pers. In die berichten vertelt de xx-jarige jongen dat hij waarschijnlijk niet meer terugkomt naar school. “Al mijn broers en zusjes zijn dood.”

Het gruwelijke verhaal beroert de Duitse media al dagen. Donderdagochtend verdoofde en verstikte de 27-jarige Christiane K. vijf van haar zes kinderen. Luca (8), Timo (6), Sophie (3), Leonie (2) en Melina (1) werden dood in hun bedjes teruggevonden. Maar voor de politie en hulpdiensten ter plaatse konden komen, vertrok K. eerst nog naar de school van haar oudste zoon, waar ze vertelde dat er een sterfgeval in de familie was.

Foto: EPA-EFE

Ze reisde per trein met Marcel (11) naar Düsseldorf en zette hem daar op weg richting zijn grootmoeder in Mönchengladbach; een rit van zo’n 25 minuten. Onderweg vertelde ze de jongen wat er gebeurd was. Toen de trein met haar oudste zoon vertrok, stuurde Christiane K. een sms naar haar moeder: “Stuur de politie, de kinderen zijn dood.” Daarna ondernam ze in het station een zelfmoordpoging. De vrouw ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Intussen liet Marcel K. zijn klasgenoten weten waarom hij van school gehaald was in een WhatsAppgroepje. “Je zult me niet meer zien omdat al mijn broers en zussen dood zijn”, stuurde de jongen. “Ik zou het wel fijn vinden als je me even belt”, stuurde hij naar zijn vriend Max.

De laatste dagen is ook meer bekend rond de gezinssituatie. Christiane K. kreeg haar oudste al op 16-jarige leeftijd, vier van de zes kinderen met één man en dan nog twee, telkens van een andere papa. Het gezin was bekend bij de sociale diensten, maar daar klinkt het dat het nooit leek alsof de kinderen in acuut gevaar waren.