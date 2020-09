Brandstichting aan opgedoekte striptent in Aarschot

Aarschot - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in Aarschot brand ontstaan aan de opgedoekte stripbar Poco Loco. Het Leuvense parket spreekt van kwaad opzet. Ook de intussen gesloten Bar Exit en ABX kregen afgelopen weken ongewenst bezoek over de vloer. Dat zegt de eigenaar van de panden.

De Aarschotse brandweer werd zaterdagochtend rond 2 uur gealarmeerd voor een brand aan een pand op de hoek van de Liersesteenweg en de Oude Mechelsebaan. Op die locatie was jarenlang stripclub Poco Loco gevestigd. Het vuur is ontstaan aan de zijdeur van het huis. Daar waren zaterdagochtend de branddeskundige, het gerechtelijk lab en de lokale recherche op zoek naar bruikbare sporen.

“De deskundige is tot het besluit gekomen dat er sprake is van brandstichting”, zegt persmagistrate Sarah Callewaert van het Leuvense parket. “Het onderzoek loopt met de bedoeling (een) verdachte(n) te identificeren.” De schade aan het pand bleef binnen de perken.

Vreemd

Al enige tijd waren er geen activiteiten meer in de zaak door de gerechtelijke perikelen (drugs, wapenbezit, witwaspraktijken) van uitbaatster Eleni R. Die huurde de Poco Loco van een Brugse investeerder, ABX en Bar Exit werden door R. gehuurd van Patrick Van Loo, Deze laatste stond ook even achter de toog van ABX maar moest door de vele politiecontroles al snel de deuren weer sluiten.

“Ik vind het vreemd dat dit gebeurt”, reageert Patrick op de brandstichting. “Enkele weken geleden is er ingebroken in het pand van Bar Exit waar natuurlijk niets te rapen is. Ook in ABX is intussen een poging tot inbraak vastgesteld. Daar hadden de daders een raam uit de muur gehaald maar zijn ze allicht gevlucht nadat het alarm afging. Ik weet niet wat er aan de hand is maar dit is toch niet meer normaal te noemen.”

Te koop

Het pand van de Poco Loco en enkele andere panden in de buurt, allemaal eigendom van de Brugse investeerder, staan intussen te koop. De man had de intentie om een woonproject te realiseren maar hij slaagde er niet in de eigenaar van een van de woningen te overtuigen om zijn huis te verkopen.