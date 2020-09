Helft bouwbedrijven heeft orderboekje van minder dan drie maanden: “Eén firma op drie denkt aan ontslagen”

Bij 51 procent van de bouwbedrijven waren eind augustus de orderboeken minder dan drie maanden gevuld. Daarmee verslechtert de situatie ten opzichte van eind juni, toen bij 46 procent van de bouwondernemingen de orderboeken voor minder dan drie maanden werk zorgden. Ten opzichte van het begin van de zomer heeft de sector ook aanzienlijk uitgebreidere afdankingsintenties. Dat meldt de Confederatie Bouw zaterdag op basis van eigen onderzoek.

Uit het onderzoek, waaraan 359 ondernemingen hebben deelgenomen, blijkt dat bij 56 procent van de bouwbedrijven de orderboeken momenteel minder dan normaal gevuld zijn. Bij 51 procent zijn de orderboeken minder dan 3 maanden gevuld. Bij één op de vijf bedrijven is de verzekerde activiteitduur van het orderboek beperkt tot minder dan een maand. Zij bevinden zich in een zeer penibele situatie, aldus de sectororganisatie.

Een ander signaal dat het ver van goed gaat met de bouw, is de evolutie van het personeel: 38 procent van de bouwbedrijven is tussen nu en eind dit jaar van plan om het met minder personeel te doen. Aan het begin van de zomer had 22 procent afdankingsplannen. Die evolutie is enorm, aldus de Confederatie Bouw. “De orderboeken die er voor de coronacrisis waren, geraken helemaal uitgeput, maar er komen weinig tot geen nieuwe bestellingen bij. Daarnaast heeft 41 procent problemen om hun facturen te betalen. Dan zit er voor een pak bedrijven niets anders op dan verder te doen met minder personeel.”

Relanceplan

“Er moet nu dringend een sterke federale regering komen, liefst met een ruime meerderheid in Noord en Zuid. Die regering moet meteen een ambitieus relanceplan uittekenen waarbij de bouw de centrale motor is die ook alle andere sectoren meeneemt in haar herstel. Dat gebeurde al met succes tijdens de financiële crisis in 2009 en 2010 en heeft nu ook alle kans op slagen”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.