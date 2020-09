Vrouw overleden na val van 3 verdiepingen hoog in centrum Brussel

Brussel - In de Sleutelstraat in Brussel is een vrouw naar beneden gevallen uit een flatgebouw. De vrouw is ter plaatse overleden. Dat melden de kranten van SudInfo. De Brusselse politie bevestigt aan onze redactie dat er een onderzoek geopend is.

Het incident gebeurde rond kwart na drie, zaterdagmiddag, in de bekende Dansaertwijk. Een vrouw - een dertiger - zou er uit een flatgebouw gevallen zijn en meteen aan haar verwondingen bezweken zijn. De buurt is afgesloten en er wordt onderzocht of het gaat om een ongeval, een crimineel feit, of een geval van zelfdoding. (dbg)

