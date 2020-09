Extreme hitte in Californië met temperaturen tot 48 graden: “Uitzonderlijk en dodelijk”

In ons land lijkt de hitte alweer even geleden, in Californië gaan ze nieuwe records breken. Dit weekend wordt het er tot wel 48 graden, en dat in een septembermaand. De National Weather Service (NWS) spreekt van “uitzonderlijke, gevaarlijke en dodelijke temperaturen.”

In Californië is het deze zomer al erg heet geweest. Gevolg daarvan zijn enkele grote bosbranden - de tweede en derde grootste ooit - die in de staat nog steeds woeden. Brandweerlui zijn volop in de weer die te blussen, maar de grote hitte van dit weekend lijkt dat te zullen bemoeilijken. Meer zelfs: de NWS waarschuwt dat er nog meer branden kunnen ontstaan.

54 graden

Opvallend is de timing van de extreme temperaturen. Normaal gesproken is het in de staat nu gemiddeld zo’n 28 a 30 graden, op sommige plekken loopt het soms op tot hooguit 35 graden. Vandaag komt daar zo’n 14 graden Celsius bij: het is duidelijk dat er records zullen sneuvelen. In Death Valley werd het deze zomer al meer dan 54 graden warm. Normaal gezien zal die temperatuur niet gehaald worden.

Intussen bereiden de Amerikanen er zich volop voor op de hitte. Maandag is het Labor Day, waardoor dit weekend eigenlijk een verlengd feestweekend zou worden en heel wat Amerikanen op bezoek gaan bij elkaar. Dat raadt de NWS nu af. Bovendien is de noodtoestand afgekondigd, waardoor elektriciteitscentrales ook in het weekend op een hoger niveau kunnen draaien. Daardoor wordt tegemoetgekomen aan de grote elektriciteitsnood voor het draaiend houden vallen alle airco’s in de Staat. Wie thuis geen verkoeling kan vinden, kan terecht in een Cooling Centre, waar het - de naam zegt het - wel lekker fris is.