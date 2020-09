Ongeduldige Tesla-fan laat Cybertruck nabouwen, met één opvallend verschil

Een Bosnische liefhebber van Ford- en Tesla-auto’s kon niet wachten tot Tesla de Cybertruck eind volgend jaar op de markt brengt en besloot daarom maar om er zelf eentje te bouwen, of althans, een eigen versie. In de stad Mostar keken mensen raar op toen ze de futuristische auto van de man voor het eerst zagen rondrijden. Slechts één eigenschap is hélemaal anders dan het origineel.

IT-specialisten en ingenieurs van het bedrijf Stark Solutions van Igor Krezic zijn acht maanden bezig geweest met het uit elkaar halen van een Ford Raptor F-150, een robuuste truck. Die is vervolgens omgebouwd tot een futuristische auto met eenzelfde strak ontwerp als dat van de Cybertruck. Alleen: waar Tesla elektrische voertuigen maakt, rijdt deze versie van de Cybertruck gewoon op benzine.

Foto: REUTERS

Stark-leidinggevende Mario Coric zegt dat de eerste rit met de auto door het zuid-Bosnische stadje Mostar veel bekijks trok. “Iedereen keek toe en de helft van de mensen dacht dat we een tank hadden gebouwd, omdat mensen niet weten wat de Cybertruck is”, aldus Coric. ”Een meisje stopte en vroeg of dit de locatie is waar de Tesla Cybertruck wordt geproduceerd.” Krezic wilde niet met Reuters praten over zijn nieuwe truck.

Foto: REUTERS

Hoewel de Bosnische versie niet identiek is aan het prototype van de Cybertruck, ademen beide voertuigen dezelfde geest. “De eigenaar wilde dat wij twee tegenovergestelden - de Ford en de Cyber- combineren, omdat hij liefhebber is van zowel Tesla als Ford, dus we hebben de twee samengevoegd in één”, vertelt manager Coric. “Deze rijdt op benzine en de Tesla rijdt op elektriciteit. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk na te maken, maar onze auto heeft niet dezelfde maat als de Cybertruck.”

Tesla en Ford hebben niet gereageerd op de creatie in opdracht van hun bewonderaar.