Engeland pakt na chaotische slotfase toch nog zege: Sterling scoort late penalty, IJsland mist elfmeter in 93ste minuut

Engeland heeft op de eerste speeldag van de Nations League nipt een eerste puntenverlies vermeden in de groep van de Rode Duivels. The Three Lions leken op bezoek bij IJsland lange tijd op een brilscore te blijven steken. Na een hectische slotfase, waarin beide partijen ook nog een rode kaart kregen, werd het toch nog 0-1: Raheem Sterling scoorde in de negentigste minuut vanaf de stip de enige goal van de match.

Engeland kon in de eerste helft moeilijk kansen creëren tegen de stugge eilandbewoners, maar het scoorde wel. Harry Kane duwde de 0-1 binnen op aangeven van Sterling, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Een foute beslissing: van buitenspel was absoluut geen sprake, maar er was geen VAR aanwezig om die fout recht te zetten. Bij de rust stond het dus nog steeds 0-0.

Van buitenspel was geen sprake bij de foutief afgekeurde treffer van Harry Kane; Foto: Twitter

In de tweede helft konden de Engelsen nog steeds moeilijk door de defensie breken. De taak werd er niet makkelijker op toen Kyle Walker 20 minuten voor het einde een tweede geel karton kreeg. Engeland moest het dus met z’n tienen uitzingen. Tot de zege net voor het ingaan van de blessuretijd alsnog uit de lucht kwam vallen. Ingason raakte de bal met de hand aan, waardoor Engeland een penalty kreeg. De onfortuinlijke IJslander kreeg ook meteen zijn tweede geel en mocht net zoals Walker voortijdig douchen.

Sterling nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de penalty binnen. Wedstrijd gespeeld, zou je denken, maar niets was minder waar: vrijwel meteen na de aftrap kreeg ook IJsland een strafschop nadat Gudmundsson in de zestien werd vastgehouden door Gomez. Birkir Bjarnason schoot de strafschop en het bijhorende punt echter over. Het bleef dus 0-1.