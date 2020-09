Na rel rond gesneuvelde Amerikaanse soldaten: Donald Trump eist ontslag van journaliste Fox News

De Amerikaanse president Donald Trump eist dat televisiezender Fox News journalist Jennifer Griffin ontslaat nadat zij via bronnen heeft bevestigd dat Trump zich laatdunkend en beledigend heeft uitgelaten over gewonde en gestorven Amerikaanse soldaten.

De zaak levert Trump al dagen kritiek op. De Amerikaanse president kwam aanvankelijk onder vuur te liggen toen het blad The Atlantic meldde dat hij soldaten die in de Eerste Wereldoorlog waren gesneuveld “losers” en “sukkels” heeft genoemd. Dat zou de Trump gedaan hebben toen hij in 2018 een bezoek aan een militaire begraafplaats in Frankrijk oversloeg, volgens de officiële uitleg vanwege het slechte weer.

Fox News-verslaggever Jennifer Griffin meldde daarop dat twee voormalige regeringsfunctionarissen bevestigen dat de president “niet wilde reizen om de Amerikaanse oorlogsdoden te eren”, waarbij zij impliceerden dat het weer in werkelijkheid geen rol had gespeeld.

Een functionaris vertelde Griffin ook dat Trump inderdaad het woord “sukkels” had laten vallen om het leger af te kraken, maar dan in relatie tot de Vietnamoorlog. “Toen de president over de Vietnamoorlog sprak, zei hij: “Het was een domme oorlog. Iedereen die ging was een sukkel’“, citeerde Griffin de functionaris. “Het was een karakterfout van de president. Hij kon niet begrijpen waarom iemand zou sterven voor zijn land”, aldus de bron.

Trump ging op zijn geliefkoosde medium Twitter in de tegenaanval. “Jennifer Griffin zou ontslagen moeten worden voor dit soort reportage. Ze heeft ons zelfs niet gebeld voor een reactie. Fox News is niet meer wat het was”, tweette Trump.