“Met systeem zoals het nu is, zijn agenten onvoldoende getraind voor interventies met geweld”: baas politievakbond pleit voor betere technische en fysieke paraatheid

Volgens een ministeriële omzendbrief uit 2006 hoort een politieagent jaarlijks 16 uur training te volgen om de technische en fysieke kwaliteiten op peil te houden. Anno 2020 komt dat in de praktijk neer op hooguit twee uur conditietraining per jaar, en dat is te weinig, zegt voorzitter van de grootste politievakbond Vincent Gilles. Hij haalde zelf een zwarte gordel in krav maga en roept op tot extra investering in de politie, zodat die beter voorbereid is op interventies met geweld. “Politici kunnen hypocriet zeggen dat de politie wel goed getraind is, of ze kunnen het probleem erkennen.”