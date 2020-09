Optimisme op de werkvloer staat onder druk door de coronacrisis

Ondanks de tientallen negatieve berichten over het bedrijfsleven na corona, blijken de meeste mensen er wel de moed in te houden. Meer nog, optimisten blijven ook na de crisis optimistisch over hun job en toekomstperspectief. Maar, waarschuwt Tempo-Team, dat optimisme staat onder druk. Eén op de vijf zegt dat de pandemie weegt.

Maar liefst 80,3 procent heeft zin en motivatie om erin te vliegen op het werk. 18,7 procent zegt dat ze er minder zin in hebben. 67 procent van de werknemers noemt zichzelf dan ook een optimist.

Maar dat optimisme staat wel onder druk, want 1 op de 5 geeft aan dat het sinds de coronacrisis daalde. Dit gaat samen met een kwart van de werknemers die zich minder energiek op het werk voelen en een vijfde die minder jobzekerheid ervaren. Een derde van de werknemers heeft minder vertrouwen in de toekomst en meer dan de helft heeft minder vertrouwen in de economie. Uit het onderzoek blijkt echter duidelijk dat de optimisten beter gewapend zijn tegen de impact van corona op de werkvloer. Optimistische werknemers zeggen significant vaker dan hun pessimistische collega’s dat hun werkplezier, de sfeer tijdens het werk, de teamspirit en hun work-life balance erop vooruitgingen sinds de lockdown.

“In deze context biedt optimisme duidelijk meer perspectief en kansen dan pessimisme. Het is dus belangrijk dat werknemers en werkgevers inzetten op optimisme door de banden tussen collega’s aan te halen en te investeren in de werksfeer. Want het sociale aspect van werk hebben werknemers het meest gemist tijdens de lockdown”, zegt Eddy Annys, managing director bij Tempo-Team.

Het verbaast arbeidspsychologe Sara De Gieter (VUB) allerminst dat optimisten hier beter uitkomen. “Mensen die positief in het leven staan hebben een andere kijk op de zaken. Zij zien de positieve zaken sneller, ook in een crisissituatie. Pessimisten zien enkel de nadelen.” Kunnen we dan leren om optimist te worden? “Je bent een optimist van nature of je bent het niet. Je kan dat wel wat oefenen en trainen door bijvoorbeeld elke dag op te schrijven wat je fijn vond aan de werkdag en met een positief gevoel af te sluiten.”