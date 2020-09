Jean-Marie Dedecker neemt het op voor Jan Jambon: “Ook in Middelkerke al incidenten gehad in politiecel”

In zijn wekelijkse column voor Knack.be neemt Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke het op voor Vlaams minister-president Jan Jambon in de zaak-Chovanec. “Ik vertrouw op mijn politie en dat deed Jambon ook. Het is eerder justitie waar het spaak loopt”, zegt hij.

Jean-Marie Dedecker haalt in zijn column twee incidenten in de politiecel in Middelkerke. Zo werd in juni van dit jaar een man opgepakt, die ladderzat z’n roes uitsliep in de cel. Maar daar kreeg hij een hartstilstand. De agenten verzorgden de man en brachten hem naar het ziekenhuis, waar hij een dag later stierf. Een ander incident dateert van half augustus, toen een man geïntoxiceerd en onder invloed van drugs agressief werd in de cel. Hij sloeg een agent een neusbreuk en werd er gekneveld door zes agenten. Intussen loopt hij vrij rond, zijn zaak komt binnenkort voor in snelrecht. “Dit soort incidenten in een politiecel komt helaas vrij vaak voor. Kijk, ik ben burgemeester en verantwoordelijk voor de politie”, zegt Dedecker. “Ik moet elke gevangene aftekenen bij vrijlating. Ik vertrouw daarvoor op het verslag van mijn politiemensen. Als Jan Jambon zo’n verslag krijgt, vertrouwt hij ook op zijn mensen. Maar als de politietop je bedriegt...”

Net daarom wil Dedecker Jambon verdedigen: “Want dit gaat over justitie en wat daar misloopt. Dat is het schandaal”, zegt hij. In de column in Knack.be klinkt het zo: “Als Jambon al boter op zijn hoofd heeft, dan ligt Koen Geens als voogdijminister van het falende Parket, het Comité P en de blunderende onderzoeksrechter, onder een boterberg.”