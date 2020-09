‘El Chapo’ in beroep tegen levenslange celstraf

De voormalige Mexicaanse drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman gaat in beroep tegen de levenslange celstraf die vorig jaar in de Verenigde Staten tegen hem is uitgesproken nadat hij werd veroordeeld voor decennialange drugssmokkel naar de VS.

El Chapo werd in 2017 door Mexico uitgeleverd aan de VS en werd daar in 2019 tot levenslang veroordeeld op basis van tien feiten, gaande van betrokkenheid bij een criminele bende tot drugssmokkel, witwassen en wapengebruik.

El Chapo, die een kwarteeuw aan het hoofd stond van het machtige Sinaloa-kartel, wordt beschouwd als de machtigste drugshandelaar ter wereld. Hij zou op 25 jaar tijd 1.200 ton cocaïne de VS hebben binnengesmokkeld en zou ook de opdracht hebben gegeven voor de moord op 26 personen, soms na ze te folteren.

Volgens de verdediging van Guzman hebben de uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen tegen Guzman een eerlijk proces onmogelijk gemaakt. Zo zat Guzman 2,5 jaar in isolatie, waardoor het ook moeilijk was om met zijn verdediging te spreken.

Jury op sociale media

Daarnaast zegt de advocaat van de 63-jarige Mexicaan dat het gerecht de mediaberichten heeft genegeerd over het feit dat verschillende juryleden tijdens het proces nieuwsberichten en berichten op sociale media hebben gevolgd, terwijl dat door de rechter verboden was om zo de rechtsgang niet te beïnvloeden.