Mbappé loodst Frankrijk naar nipte zege in Nations League, Ronaldo-loos Portugal verpulvert Kroatië

Frankrijk en Portugal hebben zaterdagavond goede zaken gedaan op de eerste speeldag van groep 3 in de A-divisie van de Nations League. De Fransen hadden in Zweden aan een doelpunt genoeg (0-1) en Portugal haalde het in eigen huis met 4-1 van Kroatië.

Frankrijk schitterde niet tegen Zweden, maar kon niettemin zonder al te veel problemen de drie punten mee naar huis nemen. Kylian Mbappé maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in de 41e minuut. De spits van PSG zette zich met wat meeval door vanop links en werkte de bal in de korte hoek binnen. Anthony Martial werd in de laatste seconden nog foutief afgestopt in de zestienmeter, maar Antoine Griezmann kon niet scoren vanop de stip.

Portugal moest het zonder de geblesseerde Cristiano Ronaldo doen en ook Kroatië kwam zonder Luka Modric en Ivan Rakitic aan de aftrap. Joao Cancelo opende de score voor de Portugezen met een knappe plaatsbal van buiten het zestienmetergebied (41.). De thuisploeg zette na de rust door en na een mooie combinatie kon Diogo Jota de 2-0 op het bord zetten (58.). Een harde knal van Joao Felix in de 70e minuut besliste de wedstrijd. In de toegevoegde tijd kon Bruno Petkovic nog tegenprikken voor Kroatië (91.), maar niet veel later sloeg Portugal opnieuw toe via André Silva (95.).