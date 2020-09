Chileens reddingsteam vindt geen teken van leven onder puin in Beiroet

Er is geen teken van leven meer gevonden van een mogelijke overlevende van de zware explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet vorige maand. Dat zegt het Chileense reddingsteam na een zoekactie van drie dagen.

“Technisch gezien kunnen we zeggen dat er geen teken van leven is in het gebouw”, zei Francisco Lermanda, de leider van het Chileense reddingsteam, de zogenaamde ‘Topos’ (‘mollen’ in het Spaans). “We hebben 95 procent van het gebouw gecontroleerd. Alleen het voetpad, dat ook vol puin ligt, ontbreekt. Er kan een lichaam liggen, maar we hebben het niet gevonden.”

Lermanda zei dat twee reddingswerkers door een tunnel naar beneden waren gegaan. Zo konden ze eindelijk uitsluiten dat er nog iemand binnen was.

Chileense en Libanese reddingsteams waren op zoek in het puin van een oud gebouw dat was ingestort door de ontploffing in de haven van Beiroet in augustus. Er was donderdag hoop ontstaan dat er nog een overlevende onder het puin lag, nadat een speurhond een teken van leven had gevonden onder het puin van het gebouw in Gemmayze.

Bij de explosie vielen honderden dodelijke slachtoffers en werd een groot deel van de stad verwoest.