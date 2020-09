Bondscoach Roberto Martinez vol lof over Denayer en Carrasco: “Ze spelen niet altijd bij de nationale ploeg, maar ze zijn klaar”

Bondscoach Roberto Martinez was na de zege tegen Denemarken tevreden over de prestatie van de Rode Duivels, hoewel het niet de makkelijkste wedstrijd was. “Je zag dat we niet zo vlot speelden als gewoonlijk. Al zagen we er niet uit als een team dat 10 maanden niet met elkaar had gespeeld”, aldus de Spanjaard.

Roberto Martinez was vol lof voor de Denen. “Ze maakten het ons moeilijk”, aldus de bondscoach. “Ze hadden veel balbezit en waren goed in hun positiespel. Ze deden het tactisch goed door druk te zetten. We moesten als team spelen. In de eerste helft moesten we veel energie gebruiken om met de dreiging om te gaan en je zag dat we niet zo vlot speelden als gewoonlijk. Al zagen we er niet uit als een team dat 10 maanden niet met elkaar had gespeeld, al de waarden van een winnend team waren er wel. Dat zag ik in de manier waarop we de strijd aangingen en verdedigden, we waren heel scherp op bepaalde momenten.”

“Denayer deed het heel goed”

“De tweede helft was een ander verhaal”, ging Martinez verder. “We maakten wat tactische aanpassingen en dat hielp ons op verdedigend vlak. Daar was ik zeer tevreden over, en dat was ik ook over onze mentaliteit in de eerste helft. We scoorden ook twee goede goals. Er waren met Trossard en Doku twee jonge spelers die hun debuut maakten. Dat is ook altijd plezant. Maar ook de ervaren spelers deden het goed tot heel goed. Ze speelden heel volwassen.” Met Denayer en Carrasco als beste Belgen.

Foto: Photo News

“Ik ben blij met de prestaties van Denayer en Carrasco”, zei Martinez over het duo. “Ze spelen niet altijd bij de nationale ploeg, maar ze zijn klaar. Dat hebben we gezien. Denayer deed het heel goed nadat Kompany stopte en Boyata geblesseerd was. Hij scoorde omdat hij slim is in het strafschopgebied. Hij is heel mobiel. Maar hij niet alleen. De drie centrale verdedigers waren echt sterk. Ze verstonden elkaar uitstekend. Ze speelden al lange tijd samen.”

Martinez keek ook al vooruit naar dinsdag tegen IJsland. “IJsland kennen we nog van de vorige Nations League. Ze hadden pech door in de laatste minuut tegen Engeland nog te verliezen. De trainer drukt daar steeds meer zijn stempel. Het wordt wel raar zonder publiek. Dat klopt niet. Want internationaal voetbal is gemaakt om voor publiek te spelen.”