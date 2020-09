Eenzaamste olifant ter wereld krijgt na 35 jaar eindelijk gezelschap (en betere verzorging)

Kaavan, de eenzaamste olifant ter wereld, staat op het punt om een betere thuis te krijgen. Het dier zit al meer dan 35 jaar opgesloten in een kleine kooi in Pakistan.

De olifant werd over de hele wereld bekend toen in 2016 bekendraakte in welke omstandigheden hij al jaren leefde in de zoo van Islamabad. Jaren werd actie gevoerd - die de steun kreeg van onder anderen zangeres Cher - voor het onfortuinlijke dier. Met succes, want dit jaar de Zoo gesloten. Andere verwaarloosde dieren werden geholpen en ook voor Kaavan kwam er een oplossing. Hij kreeg medische hulp - Kaavan stond véél te zwaar, hoewel hij ook leed aan ondervoeding. Verder was hij gewond aan nagels en poten. Maar naast zijn medische problemen, heeft Kaavan ook een zware gedragsproblematiek. “Omdat hij hier helemaal alleen in de Zoo zat, zwaaide hij soms uren met zijn kop, puur uit verveling”, klinkt het.

Intussen is Kaavan er minstens fysiek alvast beter aan toe en krijgt hij na een medische keuring de mogelijkheid om naar een andere zoo te verhuizen. Allicht wordt zijn bestemming Cambodja.