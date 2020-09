REACTIES. Even wennen voor doelpuntenmaker Mertens, Tielemans glimlacht na debuut Doku

De Rode Duivels hebben hun start niet gemist in de Nations League. Er werd gewonnen van Denemarken tijdens de eerste wedstrijd, al ging dat niet zo makkelijk. “We hadden maanden niet samengespeeld, en dat zag je”, zei Dries Mertens, die één van de twee goals scoorde.

LEES OOK.Denayer wijst de weg, Rode Duivels zonder veel moeite voorbij Denemarken

LEES OOK (N+).“De Denen maakten betere nationale teams duidelijk hoe de Duivels in de problemen kunnen worden gebracht”

Dries Mertens: “Het was weer even wennen”

“Het was inderdaad een moeilijke wedstrijd, maar de Denen hadden niet zoveel kansen”, vertelde Dries Mertens, die de 0-2 scoorde. “We hebben nu pas vijf dagen getraind na de vakantie, dan is het altijd een beetje moeilijk. Het is weer even wennen. In de eerste helft was het een beetje zoeken, we hadden maanden niet samengespeeld en dat zag je. In de tweede helft kwam het er wel uit, en toen hadden wel al het voordeel na die eerste goal.”

Leandro Trossard: “Logisch dat ik zo lang moest wachten”

Leandro Trossard (25) maakt zijn debuut bij de Rode Duivels. “Ik ben daar heel blij om. Ik was geblesseerd toen ik vorig jaar kon debuteren”, aldus de Limburger. “Ik hoop dat er nog vele interlands komen. Ik ben volwassener geworden en heb op vele vlakken vooruitgang geboekt. Ik speel in de grootste competitie ter wereld. Ik speel tegen heel sterke verdedigers en ben fysiek beter geworden. Ik heb twee jaar op mijn debuut moeten wachten, maar dat is logisch. Dit is een sterke en goede spelersgroep.

“Ik vind het spijtig dat mijn familie er niet bij was”, zei Trossard nog. “In België zal ik trachten mijn familie te zien en er toch iets plezant van te maken.” De spelers krijgen zondagnamiddag vrij om hun familie te bezoeken.

Tielemans: “Blij met debuut van Doku”

Youri Tielemans (23) kon terugblikken op een goede wedstrijd. “Ik voel me altijd comfortabel als ik naast Witsel kan spelen”, aldus de middenvelder. “Hij is altijd rustig en dat geeft een goed gevoel. Op training hebben we veel automatismen ingeoefend. Het was goed, maar het kan natuurlijk nog altijd beter.”

“Ik voel me goed. Ik heb vijftien trainingsdagen in de benen en het gaat steeds beter”, zei Tielemans. “Of ik dichter naar de basisploeg opschuif? Dat weet ik niet. De Bruyne komt terug. Ik doe in elk geval mijn best, maar de concurrentie is groot. Het is de trainer die moet kiezen. Het hangt er ook van af hoe we spelen, hoe we het tactisch aanpakken. In ieder geval: ik ben altijd klaar om te spelen.”

Er kwam een glimlach op het gezicht van Tielemans toen Doku mocht invallen. “Ik vind zoiets plezant. Ik was ook jong toen ik debuteerde bij de nationale ploeg. Als je zo’n jonge kerel dan zijn debuut ziet maken, denk je daaraan terug. En je hoopt natuurlijk het beste voor hem en zijn carrière.”