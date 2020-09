11-jarige Gwenaëlle al sinds vrijdagavond vermist

Brussel / Elsene - De politie heeft zaterdagavond een opsporingsbericht verspreid voor een 11-jarig meisje dat sinds vrijdagavond 20 uur vermist is.

“Op vrijdag 4 september 2020, omstreeks 17 uur, verliet de 11-jarige Gwenaëlle De Smaele haar woonplaats in de Venetiëstraat in Elsene. Rond 20 uur werd ze voor het laatst gezien in de buurt van de Tulpstraat in Elsene. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Gwenaëlle is ongeveer 1 meter 55 lang en normaal gebouwd. Ze heeft bruin, in een carré geknipt, haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een donkerblauwe broek, een grijs T-shirt met het opschrift “DE PLAGE” en donkere sneakers.