Ex-advocaat hangt vuile was van Donald Trump buiten in nieuw boek: Cohen schildert president af als racist en Poetin-fan

Donald Trump heeft de voorbije jaren meer dan eens kleinerende opmerkingen gemaakt over etnische minderheden en zwarte wereldleiders, waaronder Nelson Mandela. Dat maakt Michael Cohen, zijn gewezen advocaat, bekend in een nieuw boek.

Jarenlang vormden Michael Cohen en Donald Trump een onafscheidelijke tandem. Doken er problemen op voor de president - ook voor hij dat was - dan was zijn advocaat er om dat op te lossen. Het zorgt ervoor dat Cohen in Disloyal: the true story of the formal personal attorney to president Donald J. Trump vol staat van de ophefmakende verhalen over Trump.

Stormy Daniels

Foto: AP

Zo is er de zaak Stormy Daniels. De pornoster beweerde dat zij een buitenechtelijke relatie had met Trump en dat ze daarvoor 130.000 dollar zwijggeld gekregen heeft. Dat bedrag werd haar aangeboden door Cohen, maar hij benadrukt in het boek dat Trump er volledig achter stond. “Als dit uitlekt, zal ik mijn vrouw veel meer geld moeten betalen”, zou de toenmalige presidentskandidaat daar in 2016 over gezegd hebben.

Hij zei toen ook dat hij niet vond dat zwijggeld de juiste optie was, maar gaf toch groen licht. “Ik twijfel hoe mijn aanhangers erover gaan denken als het uitlekt. Volgens mij gaan ze het best cool vinden dat ik het bed gedeeld heb met een pornoster.”

Kinderen

Nog opmerkelijk: de drie oudste kinderen van Trump vroegen Cohen in 2015, net nadat hij aangekondigd had voor het presidentschap te gaan, om hun vader te overtuigen het niet te doen. Zij waren er volgens de advocaat van overtuigd dat zijn bijtende en racistische uitspraken het bedrijf onherstelbare schade zouden toebrengen. “MC, je moet hem doen stoppen. Het bedrijf overleeft dit niet”, zou Ivanka toen gezegd hebben.

Die denigrerende uitspraken van Donald Trump gingen volgens Cohen niet zelden over etnische minderheden. “De Spaanse kiezers zullen nooit voor mij stemmen”, zou hij eens gezegd hebben. “Dat is zoals de zwarten: zij zijn te dom op voor Trump te stemmen. Dat zijn mijn mensen niet.”

Racisme

Foto: EPA-EFE

Nog passages die het imago van Trump geen goed zullen doen, zijn die over de racistische uitlatingen aan het adres van zijn voorganger Barack Obama en de bewondering die hij had voor de manier waarop Vladimir Poetin de touwtjes in handen heeft in Rusland. “Trump hield van Poetin omdat die het vermogen had om een land te leiden alsof het zijn eigen bedrijf was.”

Obama is trouwens niet de enige zwarte persoon over wie Trump volgens Cohen lelijke dingen zei. De advocaat benadrukt dat hij heel vaak racistische taal sprak. Zo zou hij bij de dood van Nelson Mandela gezegd hebben dat de gewezen Zuid-Afrikaanse president dat er “niet één Afrikaans land is dat geleid wordt door een zwart persoon die geen debiel is. Het zijn allemaal idioten.” Ook over andere etnische minderheden en wereldleiders had hij geen goed woord over.

Gevangenis

Het Witte Huis doet het boek af als “fanfictie”. “Die man heeft al eerder leugens toegegeven, maar verwacht nu dat mensen heb geloven om meer boeken te verkopen”, schreef woordvoerder Brian Morgenstern in een mededeling. “Het is onfortuinlijk dat de media deze trieste en wanhopige man steunt in zijn aanval tegen president Trump.”

Cohen is zelf ook niet onbesproken. Hij zit momenteel thuis met een enkelband een gevangenisstraf van drie jaar uit voor fraude met campagnegeld en liegen tegen het Amerikaanse Congres. Hij noemt zichzelf een “stergetuige van een samenzwering die Trump na zijn termijn als president nog zuur kan opbreken”. Zijn boek noemt hij “een fundamenteel bewijsstuk van de schuld van Trump”.