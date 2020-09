Harry en Meghan willen documentaire over Diana opnemen in deal met Netflix: nog geen groen licht, vrees voor relatie met prins William

In de deal die de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle gesloten hebben met Netflix, zal mogelijk ook een documentaire over het leven van prinses Diana opgenomen worden. Die moet nog groen licht krijgen, maar dreigt volgens The mirror de verstandhouding tussen Harry en zijn broer William nog meer te verstoren.

Er duiken steeds meer details op over de deal van 150 miljoen dollar die de hertog en hertogin van Sussex gesloten hebben met streaminggigant Netflix. The mirror onthult zondag dat er gesprekken lopen over een documentaire over het leven van de betreurde prinses Diana. Het zou een eerbetoon worden en focussen op alle liefdadigheid waar ze tijdens haar leven aan gedaan heeft.

Groen licht is er nog niet en prins William - de broer van Harry en andere zoon van Diana - wordt pas ingelicht zodra dat er is, maar bronnen binnen de entourage vertellen de Britse krant dat de documentaire wel eens erg slecht kan zijn voor de relatie tussen de broers. “Het gaat nu al moeilijk tussen de twee”, klinkt het. “Ze hebben al drie maanden niet gesproken. Die plannen kunnen hun dispuut erger maken.”

Vorige week werd al bekendgemaakt dat Netflix een podiumshow rond Diana zou maken, maar die heeft niets te maken met Harry en Meghan. Over de mogelijke nieuwe documentaire willen zowel Netflix als Harry en Meghan niets zeggen.