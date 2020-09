Meerdere agenten gewond na onrustige nacht in Leipzig

De Duitse stad Leipzig heeft een onrustige nacht achter de rug. Zeker twee agenten zijn gewond geraakt en meerdere mensen zijn opgepakt. Dat heeft de politie zondagochtend vroeg bekendgemaakt. Het is al dagen onrustig in de Oost-Duitse stad, waar de autoriteiten woensdag nog een krakerspand hebben ontruimd. Dat heeft geleid tot straatprotesten. De betogers vinden onder meer dat er te weinig betaalbare huisvesting is.